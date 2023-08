Pubblica assistenza in festa Inaugurati 3 veicoli a Fornacette "Grazie per la generosità"

Tre nuovi mezzi per il soccorso, tra cui un’ambulanza medicalizzata, sono stati acquistati dalla Pubblica Assistenza di Fornacette e inaugurati nei giorni scorsi di fronte alla sede dell’associazione di volontariato alla presenza della presidente della PA locale, Serena Bani, del sindaco di Calcinaia Cristiano Alderigi, dell’assessore alle politiche sociali Flavio Tani e del presidente di Anpas Toscana, Dimitri Bettini. Tante le persone e le associazioni che hanno affollato il piazzale della Pubblica Assistenza per festeggiare l’ambulanza e i due veicoli per trasporto di persone diversamente abili che entreranno a far parte del già nutrito parco mezzi a disposizione dell’associazione di volontariato di Fornacette. E proprio i volontari sono stati al centro dei ringraziamenti della presidente della Pubblica Assistenza Serena Bani che ha chiarito come "Grazie all’impegno e alle generosità di tutte le persone che operano all’interno o gravitano intorno alla grande famiglia della PA è stato possibile raggiungere questo bel risultato. Un grazie particolare anche ad Anpas, all’amministrazione comunale che ci ha sempre sostenuto e all’associazione Insieme per Giocare per la generosa donazione indispensabile per gli allestimenti".

Con un po’ di commozione la presidente ha poi ricordato alcuni volontari che sono scomparsi in questi anni e non hanno potuto assistere all’inaugurazione.

"Complimenti alla Pubblica Assistenza per questa triplice inaugurazione - ha detto il sindaco - In questa giornata di festa voglio sottolineare la bellezza del nostro associazionismo territoriale, la bellezza di questa associazione, delle sue consorelle, di quelle che operano nel settore socio-sanitario, ma anche di tutte le altre che, unite, rappresentano l’anima del nostro Comune. Dobbiamo essere capaci di conservare questa bellezza, di non disperderla. E da questo punto di vista l’amministrazione farà sempre la sua parte sostenendo il tessuto associazionistico e le sue iniziative".