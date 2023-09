Pubblica Assistenza e cura. Un nuovo pulmino per il sociale. Ogni anno 390mila chilometri

SANTA CROCE

La Pubblica Assistenza di Santa Croce ha venticinque veicoli, tra auto, pulmini e ambulanze che lo scorso anno hanno percorso oltre 330mila chilometri per i trasporti ordinari e sociali e circa 60mila chilometri con le ambulanze. "Una cura indispensabile per il territorio", le parole che la sindaca Giulia Deidda ha pronunciato l’altra mattina quando la Pubblica Assistenza ha inaugurato un nuovo pulmino per i trasporti sociali acquistato grazie al contributo di Fondazione Crsm e Credit Agricole. "Veicolo che manda in pensione un vecchio pulmino con all’attivo più di 290mila chilometri – le parole del presidente Marco Remorini – e che può trasportare due pazienti in carrozzina e cinque persone deambulanti. Ogni anno facciamo migliaia di trasporti, non solo per l’Asl e per le emergenze. Rispondiamo alle più disparate richieste della cittadinanza, dalle visite in ospedale alla spesa fino al trasporto alla messa domenicale. Grazie alla Fondazione Crsm e a Credit Agricole".

"Conosco il valore della Pubblica Assistenza e del volontariato del nostro territorio comunale – ha detto la sindaca Deidda – L’ho sperimentato soprattutto durante la pandemia. Pandemia che ha impoverito il nostro tessuto economico sociale. Iniziative come questa sono fondamentali, come è fondamentale il supporto di Fondazione Crsm e Credit Agricole per la cura di questo territorio". Il direttore di Credit Agricole Massimo Cerbai ha parlato di "restituzione al territorio che ha creduto in Credit Agfricole" e della "grande collaborazione con Fondazione Crsm oltre alla stima e amicizia con il presidente Antonio Guicciardini Salini". "Non è mai abbastanza quello che facciamo", ha concluso Cerbai. "Queste sono le giornate che mi danno più soddisfazione – ha aggiunto il presidente di Fondazione Crsm Antonio Guicciardini Salini – Grazie al direttore Cerbai si è creata una situazione e atmosfera personale e istituzionale che ha reso meno doloroso il trauma della fine di Carismi. In questi anni abbiamo contribuito all’acquisto di sei veicoli come quello che inauguriamo alla Pubblica Assistenza di Santa Croce. Rispondo così a chi, talvolta, ci critica per le iniziative culturali con Sgarbi, Crepet, Casciari che, per la cronaca, sono costate, tutte, meno di 10mila euro".

Don Donato Agostinelli, proposto di Santa Croce, prima di benedire il nuovo pulmino della Pubblica Assistenza, ha ribadito l’importanza sociale di queste associazioni e ringraziato Fondazione e banca per i contributi devoluti alla parrocchia per i restauri in Collegiata. Domani alla Pubblica Assistenza è in programmma la Giornata della Salute con visite e chek up gratuiti.

gabriele nuti