Protezione Civile: Kit in caso di Emergenze a Pontedera Comune

PONTEDERA

Il Comune di Pontedera, come stabilito dalla legge nazionale richiesto dalla Regione, ha aggiornato il piano di Protezione Civile. Che è stato approvato dalla giunta e inviato in Regione che lo rimanderà al Comune con eventuali richieste di modifica. L’ultimo e definitivo passaggio sarà in consiglio comunale per il via libera. Il piano di Protezione Civile contiene tutta una serie di informazioni e indicazioni in caso di calamità. Tra i paragrafi più interessanti c’è quello della comunicazione alla cittadinanza. "...i singoli cittadini e le famiglie residenti nel comune di Pontedera dovrebbero crearsi un piano di emergenza domestico – si legge – Creare una rubrica telefonica con i numeri pubblici di emergenza e numeri forniti nel piano di Protezione Civile. Mantenersi aggiornati consultando le pagine web del Comune, www.comune.pontedera.pi.it, le previsioni meteo regionali www.cfr.toscana.it e il sito www.cittadinoinformato.it, verificare la posizione della residenza e del posto di lavoro sulle mappe del rischio". "Durante una situazione di emergenza può essere importante possedere un elenco di informazioni personali e del nucleo familiare – ancora le indicazioni del Comune – sulla residenza tipo dati catastali, dati sui proprietari, eventuale copia del contratto di affitto, numeri e intestatari delle utenze... Chi abita l piano terreno individui un vicino o una famiglia che abiti ai piani alti che sia disposta a mettere al sicuro durante eventuali emergenze e sei abiti ai piani alti sii disponibile nell’aiutare chi abita ai piani bassi. Creare un kit di emergenza". Del piano di Protezione Civile dell’Union Valdera, oltre a Pontedera e agli altri sei Comuni aderenti all’Unione, fanno parte anche Crespina Lorenzana, Fauglia, Ponsacco, Lajatico, Terricciola e Peccioli. Ogni Comune elabora il proprio piano facendo marciare all’unisono la pianificazione urbanistica con la prevenzione.

gabriele nuti