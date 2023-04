Protezione civile Il tour nelle consulte

E’ iniziato il ciclo di incontri nelle consulte territoriali per illustrare il piano di Protezione Civile ai cittadini e alle cittadine di San Miniato. Uno strumento ci permette di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio. Si tratta di una mappa delle procedure operative di intervento necessarie a fronteggiare una qualsiasi calamità ed è per questo un piano che riguarda soprattutto a popolazione, e indica i comportamenti da tenere e le azioni da mettere in campo in caso di evento calamitoso. Dopo i primi incontri il 26 aprile, nella sala della Coop la Risorta. toccherà alla consulta di Ponte a Egola. A maggio gli altri quattro incontri: il 3 al Circolo Arci a Molino d’Egola con la consulta di Cigoli-Molino-La Catena, il 10 con la consulta di San Miniato Basso nella sala della Misericordia di San Miniato Basso, il 17 maggio con la consulta di San Miniato nella Sala del Bastione e il 24 maggio con la consulta di Isola-Roffia-La Scala-Ponte a Elsa al Circolo Arci de La Scala.