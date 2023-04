Protezione civile, ciclo d’incontri "Ecco come affrontare le calamità" Accordo tra Comune e associazioni

Ci sono anche mille euro in più per ognuna delle associazioni impegnate. E un ciclo di incontri con le consulte per formare i cittadini ad affrontare le emergenze. Firmata la nuova convenzione con cui si regolano i rapporti tra il Comune e le associazioni di Protezione Civile del territorio, un documento che resterà in vigore per i prossimi tre anni. A firmarla insieme al sindaco di Simone Giglioli e l’assessore alla Protezione Civile Marzia Fattori, i rappresentanti della Misericordia di San Miniato, della Misericordia di San Miniato Basso, della Vab di San Miniato, della Croce Rossa di Ponte a Egola e, per la prima volta, dell’Anc (Associazione Nazionale Carabinieri) di San Miniato che entra così ufficialmente a far parte della convenzione. Tra le novità introdotte nel documento l’attuazione del piano di Protezione Civile comunale e le iniziative informative ed esercitative, c’è sicuramente quello del rimborso che il Comune ha aumentato di mille euro all’anno per ogni associazione. "Queste risorse sono necessarie allo svolgimento delle attività delle associazioni - dichiarano il sindaco e l’assessore -. Abbiamo ritenuto necessario ampliare il contributo per una delle realtà più importanti del nostro territorio".

"Le associazioni di Protezione Civile – aggiungono – sono il motore che ci permette di attuare interventi tempestivi in situazioni di criticità ma anche di gestire al meglio eventi di richiamo come la mostra del tartufo e molti altri. Il loro è un lavoro silenzioso e costante che, soprattutto durante il periodo del covid, è stato fondamentale per riuscire a mettere in campo tutte le contromisure necessarie alla gestione della pandemia. Siamo molto felici di aver rinnovato questo accordo per altri tre anni, in modo da tutelare i volontari e definire le modalità di intervento".

La prima attività che sarà messa in campo dopo la firma della convenzione è il ciclo di incontri nelle consulte territoriali per illustrare il piano di Protezione Civile ai cittadini di San Miniato. "Questo strumento ci permette di predisporre e coordinare gli interventi di soccorso a tutela della popolazione e dei beni in un’area a rischio - spiegano i due amministratori -. Contiene quindi una mappa delle procedure operative di intervento necessarie a fronteggiare una qualsiasi calamità".

C. B.