"Proteste su Liste di Attesa Sanitarie Impossibili a Valdicecina".

Liste di attesa sanitarie impossibili per gli utenti della Valdicecina, tanto che la leader dell’opposizione del Comune di Montecatini, Nadia Giannelli, prende carta e penna e scrive al presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo per avere lumi sulla situazione.e sensibilizzare sulla questione. "Lunghe attese per gli appuntamenti anche in considerazione del fatto che i medici di base non possono prescrivere troppe priorità o urgenze. Spesso, telefonando al centralino ci sentiamo rispondere che le liste sono chiuse, per cui l’unica soluzione è recarsi quasi ogni giorno di persona al Cup per sapere se ci sono rinunce e poter quindi ottenere un appuntamento in tempi ragionevoli in provincia se non nel nostro distretto". Liste impossibili per visite oculistiche e per alcune specialistiche, come eco alla tiroide, per cui servono anche tre mesi. "I cittadini della nostra zona vengono dirottati su Pisa o Pontedera e cittadini di Pisa o Pontedera dirottati su Volterra - dice Giannelli - Teniamo presente che molti anziani hanno difficoltà a spostarsi, i mezzi da e per Volterra sono scarsi, le condizioni delle strade sono molto precarie, a tratti fatiscenti, in modo particolare quelle di collegamento con la Valdera. Questioni su cui la conferenza dei sindaci dell’Alta Valldicecina deve condividere una progettualità di lungimiranza e intervenire con fermezza con Asl, Provincia e Regione".