Protesta per una perdita d’acqua

CASTELFRANCO

Protesta da un condominio di via Francesca Sud a Castelfranco per una perdita d’acqua segnalata la prima volta il 10 gennaio e non ancora sistemata. "La prima telefonata ad Acque è stata fatta il 10 gennaio – dice un abitante del condominio – Ne sono seguite altre, ma i lavori non sono ancora stati effettuati. Gli operatori vengono, controllano con il georadar e dicono che trattandosi di una perdita piccola hanno lavori più urgenti da fare e vanno via. Va bene che ci sono lavori più urgenti, ma si organizzino anche per fare quelli meno urgenti. A causa della perdita all’esterno del condominio l’acqua nelle nostre case, soprattutto al piano più alto, arriva a pressione bassissima con le difficoltà che ne conseguono per le attività domestiche. E, infine, dove va questa acqua che si disperde? Nuoce alle fondamenta?".