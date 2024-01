Proseguono gli sfratti dal Palazzo rosa. Liberati altri tre appartamenti

PONSACCO

Altri tre appartamenti del palazzo rosa di via Rospicciano a Ponsacco sono stati liberati ieri mattina. Ora le case occupate sono ventidue ed entro maggio ci sarà lo sfratto della maggior parte dei locali. Almeno questo è il cronoprogramma dell’Istituto di vendite giudiziarie che cura gli sfratti. Ci sono poi da sistemare 9-10 famiglie che sono le più fragili tra quelle che abitano nel palazzo.

Per queste, a causa delle loro condizioni economiche e per la presenza di minori, sarà più difficile trovare una collocazione immediata. Ma il processo di sgombero del palazzo rosa va avanti senza sosta. Ieri mattina le operazioni di sgombero sono state effettuate senza problemi e nonostante il picchetto organizzato da Usb-Unione sindacale di base "per continuare a rivendicare ancora il diritto all’abitare per tutti e tutte". Il presidio è stato attivato alle 8 davanti al Palazzo Rosa ed è continuato fino a tarda mattinata.

"Siamo a ben oltre la metà delle liberazioni effettuate – le parole della sindaca Francesca Brogi – Entro maggio la maggior parte delle case del palazzo di via Rospicciano saranno libere. I prossimi sfratti saranno a cadenza molto ravvicinata tra loro". A maggio 2023 c’era stato l’accordo tra Regione Toscana, Società della salute Alta Valdicecina-Valdera e Comune di Ponsacco.

"Oggi offriamo una risposta concreta, tutti assieme, ad una situazione complessa – aveva sottolineato il presidente della Toscana, Eugenio Giani – Lo facciamo con un protocollo, nel segno dell’accoglienza e del rispetto dell’ordine e della sicurezza, che è il primo per la Toscana e che può diventare un esempio per tutta la regione". Per realizzare il progetto di sgombero del Palazzo rosa e il ricollocamento delle famiglie, la Regione ha messo sul piatto 200mila euro. Da maggio a maggio il condominio sarà liberato. Le forze dell’ordine hanno vigilato sugli sfratti.

gabriele nuti