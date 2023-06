Proroga Geotermico di un anno, Bacci soddisfatta

Per la sindaca Ilaria Bacci l’approvazione dell’emendamento che, di fatto, proroga di un anno la scadenza delle concessioni geotermiche entro e non oltre il 31 dicembre 2025, è "un fatto positivo perché non si tratta di una semplice proroga, ma di un lasso di tempo più lungo per avviare un percorso di revisione del settore geotermico, che è sostanzialmente ciò che chiediamo da tempo". L’emendamento approvato porta la firma del segretario di presidenza alla Camera e deputato di FdI Riccardo Zucconi. Secondo la sindaca (nella foto) di Pomarance, "adesso si creano i reali presupposti per andare a rivedere la normativa in materia. Va altresì detto che è stato respinto un secondo emendamento presentato da Zucconi, che chiedeva una proroga ventennale delle concessioni. E se questo emendamento fosse stato approvato, si sarebbe aperto un risultato ottimale per sbloccare investimenti e dare maggiori garanzie al settore. Apprezziamo questo primo passo, tradotto nella proroga e attendiamo di essere convocati dal ministro Fratin".