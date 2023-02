"Pronti ad accogliere con piacere le iscrizioni delle famiglie"

PONTEDERA

"Accogliamo con piacere questa nuova misura e siamo pronti già da marzo ad accompagnare le famiglie di Pontedera nella presentazione delle domande, con tutte le difficoltà che incontreremo legate anche alla mediazione linguistica e così via. Ma ci metteremo tutto il nostro entusiasmo". È un parere favorevole quello dell’assessore all’istruzione, Francesco Mori, alla nuova misura adottata dalla Regione per la gratuità dei nidi di infanzia allargata ad una più vasta platea di beneficiari. "Oggi a Pontedera ci sono 200 bambini frequentanti nei nidi comunali e privati accreditati, in seguito a questo provvedimento ci aspettiamo un aumento di presenze – dice Mori, lunedì scorso presente al teatro della Compagnia di Firenze dove il presidente regionale Eugenio Giani ha presentato il progetto –. Un provvedimento che ha tanti lati positivi. Sia quello di fornire pari opportunità di sviluppo alle nuovissime generazioni, e quindi investire sulla qualità della vita dei bambini che si riflette su quella delle famiglie, sia sul sostegno alle giovani madri che rischierebbero altresì di perdere il lavoro. Ma anche la lotta alla povertà educativa e sociale che poi si potrebbe evolvere in abbandono scolastico e nel rischio di devianza".

Oggi al nido comunale La Coccinella, attiguo alla Gandhi, ci sono meno di 30 bambini. Con il nuovo polo d’infanzia 0-6 che nascerà proprio di fianco alla Gandhi, si potrà ospitare fino a 50 bambini nella fascia 0-3 e 180 bambini della scuola d’infanzia. "Con questo progetto abbiamo cercato di camminare nella direzione della Regione – dice Mori – potenziando un nido comunale che ha l’ambizione di crescere ancora e contrastare così il cosiddetto "inverno demografico". Intanto in questi giorni è stata pubblicata una manifestazione d’interesse per individuare soggetti che potrebbero essere interessati alla gara d’appalto da 6 milioni di euro (finanziati dal Pnrr) per realizzare questo polo di 2.300 metri quadrati. Entro maggio verranno aggiudicati i lavori che dovranno concludersi entro dicembre 2025 per accogliere i bambini con l’anno educativo 202627.

Luca Bongianni