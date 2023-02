"Pronti a ripartire appena terminati i lavori"

di Nicola Pasquinucci

"Qui non c’è da fare sotterfugi o altre cose, vogliamo riaprire il prima possibile". Non ci gira in torno, Leonardo Cini, responsabile di Progetto sport che interviene sulla questione dei lavori di coibentazione delle cupole della piscina comunale e al palazzetto gravemente danneggiati dalle infiltrazioni d’acqua. Lavori partiti in ritardo e che hanno subito imprevisti tanto che la riapertura dopo le feste natalizie è diventata una data ormai lontana e ampiamente disattesa. E non sono mancate le polemiche di ogni genere: perché i lavori non sono stati programmati durante la pausa estiva, poi perché non sono iniziati subito a settembre, e inoltre perché non è stata eseguita prima la riparazione della cupola della piscina e non quella del palazzetto, visto che i nuotatori sono costretti a emigrare in altri impianti lontani da Pontedera con pesanti sacrifici. In tutto questo è spuntato anche un comitato dei genitori dei nuotatori che chiedono, finalmente, una svolta, a questa annosa vicenda. Senza contare i gruppi di minoranza che fuori e dentro il consiglio comunale, hanno tuonato contro la condotta dei lavori tirando in ballo anche Progetto sport, alludendo alla poca volontà di “correre“ per salvare la stagione sportiva, sacrificando i lavori alla piscina per dare la precedenza al palazzetto.

E ieri, proprio su queste pagine del giornale, Emilio Montagnani, consigliere comunale con delega all’impiantistica sportiva ha annunciato che "tempo permettendo, i lavori saranno terminati entro un mese" da quando inizieranno alla piscina.

Ma la società Progetto sport è pronta a ripartire subito? Risponde Cini: "Penso e spero che le strutture saranno quasi pronte contemporaneamente. La priorità era il palazzetto perché lì ci vanno le scuole". E proprio Cini spiega il cronoprogramma dei lavori attualmente eseguiti e quelli in dirittura d’arrivo: "Prima è stata sistemata la coibentazione della cupola del palazzetto per poi poter sistemare la parte interna danneggiata dalle infiltrazioni. E’ rimasta solo da coibentare un pezzetto della copertura a nord perché ghiaccia con queste temperature e non permette agli operai di intervenire. Restano anche alcune rifiniture lungo i bordi che potranno essere fatte con la carta catramata e fiamma. Una volta sistemato il palazzetto, sarà possibile intervenire sulla copertura della piscina che per fortuna è meno danneggiata dalle infiltrazioni. I lavori saranno più veloci tempo permettendo".

Se tra un mese il comune riconsegnerà le chiavi degli impianti a Progetto sport sarà possibile ripartire subito con l’attività?

"Lo speriamo. Figuriamoci se non mi preme ripartire. Sarà più facile e veloce riaprire il palazzetto. Basterà infatti pulirlo. Mentre per la piscina ci vorranno più giorni, magari una settimana o qualcosa di più per riattivare gli impianti e ripulire la vasca".

Stagione compromessa?

"Sì, quella sportiva è ormai persa. Il nostro obiettivo è riaprire il prima possibile, poi vedremo se solo per l’attività agonistica e il nuoto libero e andare invece a settembre per i corsi. Perché chi ormai è andato altrove magari ha comprato degli abbonamenti che dovrà finire".