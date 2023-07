Promozione San Miniato Confermato il Cda

Confermato il presidente e tutta la squadra. Marzio Gabbanini sarà anche per il prossimo triennio alla guida della Fondazione San Miniato Promozione. Domenico Barsotti sarà il suo vice anche in questo mandato. Gli altri consiglieri sono: Francesca Cupelli, alla seconda esperienza consecutiva, Azzurra Gronchi e Francesco Dini. Il mandato del precedente consiglio, come detto, preceduto da Gabbanini, era arrivato alla scadenza nei giorni scorsi ed è stato il sindaco Simone Giglioli a effettuate le nomine ratificate con decreto. La scelta dell’amministrazione comunale è stata quella della continuitàper la Fondazione che ha maesso in campo un programma vasto di rilancio del turismo e delle risorse sanminiatesi che è in pieno svolgimento. E che ha raggiunto già i primi risultati gratificanti con il programma a trecentosessanta gradi del "tartufo tutto l’anno".