Project, il Comune vince l’appello. Riavrà i 7 milioni pagati dopo il Lodo

I soldi tornano al Comune. Tanti, e potranno essere importnte per la gestione del territorio e delle sue necessità per gli anni futuri. Sono i 7,7 milioni di euro che la San Miniato Gestioni srl dovrà restituire al municipio di San Miniato dopo che la Corte di appello di Roma ha dichiarato la nullità del lodo arbitrale relativo al project financing. La spinosa e lunga vicenda che ha coinvolto le due ultime amministrazioni comunali (quella guidata da Vittorio Gabbanini e l’attuale guidata da Simone Giglioli), ha trovato un lieto fine, dopo molti anni di battaglie legali. Il contenzioso era nato nel 2015, con la rescissione unilaterale del contratto da parte del Comune, a 10 anni dalla stipula di un project financing assai discusso, che prevedeva la realizzazione di numerose opere sul territorio, come strade, case popolari e parcheggi, molte delle quali mai realizzate.

Ritardi e inadempienze che il Comune addebitava alla San Miniato Gestioni Srl, facente capo all’ex Consorzio Etruria di Montelupo (ora Cooperativa l’Avvenire 1921), finché il collegio arbitrale, davanti al quale la San Miniato Gestioni srl aveva impugnato la risoluzione contrattuale disposta dal Comune, stabilì il contrario. A seguito dell’esito del lodo, il Comune aveva dovuto provvedere al pagamento a favore della San Miniato Gestioni srl di 7,7 milioni di euro ed accantonare altri 2,7 milioni di euro, essendo il lodo già esecutivo. Il lodo, infatti, aveva riconosciuto al Comune la maggiore responsabilità tra le due parti in causa, condannandolo a pagare 9 milioni e 700 mila euro alla San Miniato Gestioni srl per i mancati guadagni e le mancate gestioni, oltre liquidare oneri e sanzioni. Il lodo individuò le maggiori responsabilità nel concedente del contratto (Comune) – per ritardi nella cessione di aree e edifici e nella realizzazione di espropri – che nel concessionario.

Da qui l’azione del Comune che presentà ricorso in opposizione al lodo, dinanzi alla Corte d’appello di Roma, competente in materia. La corte, in sede cautelare, aveva accolto i motivi di impugnazione proposti dal Comune attinenti alla liquidazione dell’indennità spettante alla società controparte, per un importo pari a 2.774.962,80 euro. Poi, esprimendosi nel merito del ricorso, ha pronunciato la sentenza definitiva, con la quale si condanna – si legge in una nota del municipio – la San Miniato Gestioni srl a restituire al Comune di San Miniato la somma di 7.746.505,44 euro oltre interessi legali.

"Questa notizia rende giustizia all’operato del nostro Comune, dopo anni di battaglie legali in cui abbiamo dovuto affrontare un duro braccio di ferro con l’azienda, per riappropriarci dei nostri beni e servizi, bloccati da questo procedimento - spiega il sindaco di San Miniato Simone Giglioli -. Siamo molto soddisfatti di questa sentenza, adesso possiamo dire con certezza che avevamo ragione e che, alla fine, la giustizia ha avuto la meglio". Il project, vale la pena ricordarlo, era quella grande operazione che nei primi anni Duemila presentò come finalmente realizzabili grandiose opere che il territorio aspettava da anni come, insieme a molte altre, anche la realizzazione della via Sasso – ritenuta arteria strategica per la viabilità da e per il centro storico – e l’ampliamento del parcheggio della Valle del Cencione. Tutto rimasto lettera morta. Al di là del duello legale, di chi ha vinto e di chi ha perso.