Project, i milioni da riavere indietro: "Il sindaco dica come intende fare"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Ora il punto è riaverli, i 7milioni e 700 mila euro.E sul punto le opposizioni unite (lega, Forza Italiane lista civica CambiaMenti) chiedono al sindaco quali mosse intende fare. La Corte di Appello di Roma ha annullato il Lodo relativo alla controversia insorta tra il Comune di San Miniato e il Consorzio Etruria, a seguito della mancata realizzazione del famigerato project financing, e pertanto "è presumibile che il Comune – scrive una nota – debba avere la restituzione delle somme a suo tempo versate pari a circa 7,7 milioni di euro".

"Il sindaco è rimasto particolarmente avaro di dettagli sugli effetti pratici della sentenza nonostante si tratti di somme molto rilevanti che servirebbero, seppure con inescusabile ritardo – aggiungono le opposizioni –, a effettuare gli investimenti di cui San Miniato ha un estremo bisogno". Delle opere che erano previste nel project del 2005, lo ricordiamo, ben poco è stato realizzato. E, una delle massime urgenze della città, è il raddoppio del Cencione: opera per la quale è stato dato un incarico di progetto di fattibilità, che era già previsto negli accordi del project. "Il sindaco è stato ancor più parco di dettagli su un altro fatto – aggiungono le opposizioni –, la fidejussione bancaria o assicurativa emessa in favore del Comune e prevista - ai sensi di legge - dalla convenzione del project financing stipulata con il Consorzio Etruria il cui importo venne fissato a quattro semestralità del prestito, pari quindi a circa 400 mila euro. La garanzia in questione era previsto avrebbe cessato di avere efficacia solo dopo il collaudo delle cosiddette “opere escluse” fra le quali la costruzione di via Sasso, mai realizzata, e quindi tale garanzia è da ritenersi vigente ed escutibile per mancato adempimento degli impegni assunti dal costruttore".

Nasce da qui l’interpellanza che riporterà il caso al centro del consiglio comunale per sapere "come e quando si intende procedere per riavere indietro la somma di circa 7,7 milioni di euro a suo tempo corrisposta al Consorzio Etruria, e come e quando si intende procedere per entrare in possesso delle somme previste dalla garanzia fidejussoria". La spinosa e lunga vicenda che ha coinvolto le due ultime amministrazioni comunali (quella guidata da Vittorio Gabbanini e l’attuale guidata da Simone Giglioli), ha trovato un lieto fine, dopo molti anni di battaglie legali. Ma ci sono milioni da recuperare.