"Progetto Pasolini" per il centenario

L’associazione Arco di Castruccio organizza, in occasione del centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini, il convegno ‘Progetto Pasolini’, in programma il 2 aprile alle 16.30 nella sala medicea del convento dei Frati Minori di San Romano. Saranno presenti il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini. E’ in programma un intevento di Stefano Casi sul teatro di Pasolini. Modera il convegno Marzio Gabbanini dell’associazione Arco di Castruccio.