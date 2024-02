"Progetto civico che vada oltre i singoli partiti"

"Una svolta vera non verrà dalle primarie del Pd, qualunque ne sia l’esito, ma potrebbe venire dall’allargamento e dal possibile successo di un’aggregazione civica che andasse oltre la contrapposizione tradizionale tra gli schieramenti". Lo scrive Manola Guazzini, leader di CambiaMenti, lasciando per certi versi intuire il progetto politico per il voto amministratiovo di giugno: opposizioni unite a supportare un cartello civico in grando di scardinare il poter del centrosinistra. Riguardo le primarie Pd, Guazzini interviene sul volantino elettorale di Mastroianni.

"L’ho riletto una seconda volta per vedere se c’era spiegato in qualche modo come mai si è deciso a presentarsi in alternativa a Giglioli, se ci sono aspetti dell’azione amministrativa di Giglioli (dal piano strutturale alla localizzazione della scuola media superiore alla ZTL alle politiche del commercio e del turismo) – scrive il leader di CambiaMenti – su cui egli intende proporre una svolta o una correzione di rotta: nemmeno una parola".

"Sembrerebbe che una cosa così clamorosa (un sindaco che non viene ricandidato dopo il primo mandato è come uno studente che non viene ammesso all’esame di maturità) dipenda solamente dal giudizio individuale di bocciatura (indubbiamente del tutto meritato) su Giglioli – è l’affondo –. E sinceramente ho l’impressione che questo modo di procedere come se si trattasse di scambiare una figurina Panini con un’altra serva a evitare ogni riflessione sui rapporti di potere che si sono interecciati intorno al governo del Pd",