Processo Cialdini-Rossi: Slitta ancora l'udienza, rischio prescrizione reati

Fra cambi di giudici e assenze di magistrati per maternità, slitta ancora una volta l’ultima udienza del processo sul caso che fece parlare l’Italia quando nel luglio del 2016, Giovanni

Cialdini, 68anni di San Miniato, gettò un secchio di letame delle sue pecore in faccia a Enrico Rossi – allora alla guida della Regione – che stava intervenendo ad un dibattito alla festa dell’Unità di San Miniato. Cialdini deve difendersi dal reato di violenza privata per aver impedito a Rossi, per l’accusa, di prendere la parola scagliandogli addosso, appunto del letame liquido. La Procura contesta a Cialdini – difeso dagli avvocati Amabile Chiarini e Andrea Cariello – anche il danneggiamento perché il letame raggiunse l’impianto audio allestito per la manifestazione. Ad ottobre, si apprende, i reati contestati dalla procura saranno prescritti.