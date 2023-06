Processo Blu mais, Rigatti paga la sanzione ed estingue il reato

Nel processo innescato dall’operazione Blu mais, e che ha appena celebrato la prima udienza dibattimentale, una posizione è stata stralciata con la richiesta di oblazione. Silvia Rigatti, 48 anni, di Fucecchio, – assistita dall’avvocato Andrea Di Giuliomaria – all’epoca dei fatti amministratore unico di Hydro Spa dal marzo 2019, la nuova società che era nata dopo la messa in liquidazione di Sgs, con il pagamento della sanzione estingue il reato ed esce dal processo.

Alla prossima udienza il terzo collegio del tribunale di Pisa – che ha accolto l’istanza del difensore – definirà la posizione dell’imputata. Al centro del procedimento ci sono rifiuti ritenuti smaltiti in violazione delle norme in materia, e anche 150 ettari di terreno coltivati a grano e mais nelle province di Pisa e Firenze che sarebbero stati inquinati (tra il 2016 e il 2018 ) da 24mila tonnellate di rifiuti speciali del distretto conciario smaltiti, secondo le indagini, illecitamente come concime grazie a documenti falsi che li avrebbero fatti apparire quel che non erano. Secondo l’accusa erano da considerarsi rifiuti speciali. Restano a processo, a vario titolo, gli altri sette imputati.

Si torna in aula a luglio per l’incarico al perito della trascrizione di alcune intercettazioni. Poi il dibattimento riprenderà il prossimo dicembre.

C. B.