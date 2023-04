Primo maggio Pranzo e polemiche

Anche il centro storico, quest’anno, forse per la prima volta nella sua storia, avrà un momento conviviale per il primo maggio: pranzo sotto i chiostri di San Domenico, musica dal vivo e laboratori per bambini. Organizza il Ccn con i vignaioli e in collaborazione con i ristoranti (prenotazioni aperte). Qualcuno – è emerso, si apprende – ha avuto qualcosa da ridire per il manifesto che riproduce l’immagine storica del pugno alzato che richiama il linguaggio della sinistra. E Renzo Ulivieri, la gloria locale del calcio nazionale, la polemica l’ha intercettata e chiarita: il pugno chiuso per un pranzo organizzato per il Primo Maggio?.

"Basta ricordare– scrive su facebook –, a chi ha poca memoria, che il pugno chiuso è il saluto dei lavoratori. E che il Primo Maggio è la loro festa". Non c’è altro da dire. Lo stesso sindaco Giglioli gli fa eco: "Mi sono arrivate all’orecchio anche a me alcune parole – dice –. Intanto è un manifesta e basta, poi non c’è niente da dire. Infatti quell’immagine rappresenta il lavoro ed i lavoratori. Per quanto riguarda l’iniziativa è più che lodevole: anima il centro storico, porta nel cuore della città il clima di una festa importante e richiama persone nella nostra San Miniato".