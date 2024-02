Primarie Pd. Prossima tappa in Valdegola

Le primarie Pd di San Miniato entrano nel vivo. Fissato il primo appuntamento: venerdì 16 febbraio, alle 21.30, al circolo Arci di Corazzano. "Da qui al 10 marzo cercheremo di incontrare tutti i cittadini nelle tante frazioni del Comune – dice il sindaco uscente Simone Giglioli, in corsa per il bis –. Diremo ciò che abbiamo fatto in questi cinque anni e cosa vorremmo fare in futuro. E soprattutto ascolteremo più persone possibili: le buone abitudini non vanno perse". Parte, dunque, a tutta velocità Giglioli dopo aver fatto un primo incontro a San Miniato Basso. Ora è la volta della Valdegola. Non sono questi incontri alla presenza dei due candidati: l’altro è Vincenzo Mastroianni. Non è ancora chiare se i due duellanti per la candidatura a sindaco per la compagine di centrosinistra si affronteranno anche i dibattiti testa a testa. L’organizzazione delle primarie, da quanto abbiamo appreso, starebbe lavorando anche su questo fronte.