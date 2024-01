Primarie, Giorli vince per 115 voti: "Sorpresa, ma anche entusiasta. Ora costruire un vero percorso"

Lo scarto di preferenze fra le due candidate alle primarie della Coalizione Civica, Roberta Benini e Francesca Giorli, disegna contorni netti: 115 voti in più che incoronano Giorli come candidata a sindaco della Coalizione Civica alle prossime amministrative. Sono 332 preferenze per la manager cinematografica, 217 quelle incassate dalla capogruppo consiliare di "Per Volterra", per un totale di 549 voti che hanno scandito l’atteso confronto di domenica scorsa alle urne civiche.

"Non mi aspettavo un risultato del genere, sia per quanto riguarda le preferenze per la sottoscritta, sia per quanto riguarda la partecipazione al voto – sono le parole a caldo dopo la vittoria della candidata a sindaco Giorli – sono estremamente felice, perché al seggio vi è stata un’affluenza costante fino alla chiusura delle urne. Credo che questo sia il segno della voglia della nostra comunità di dire la propria, di far sentire la propria voce. Il civismo conferma l’importanza che ha per Volterra, attraverso un sentimento collettivo che si traduce nella partecipazione".

E ora, come preparerà la campagna elettorale? "Ci sarà da costruire l’intero percorso nella Coalizione, con tutte le persone che sono state attive. Credo fortemente nel lavoro di squadra e ora marceremo compatti e uniti per affrontare questa bella sfida. Una sfida che per me è ascolto di tutti, voglia di cambiamento, affrontando i temi che stanno a cuore ai cittadini. E questo desiderio di cambiamento credo sia ben chiaro dal’affluenza alle primarie. Un segno di grande forza e volontà partecipativa. Lavoreremo fin da subito per la nostra città". E i rapporti con la sfidante Benini? "Desidero incontrarla il prima possibile e parlarci".

E Benini non sente il peso della sconfitta. "Un risultato che non mi sorprende - dice - alla fine, un ricambio è naturale anche se avrei preferito che uscisse un nome compatto, pur non sottraendomi a un perimetro di confronto. E non sono una persona ancorata alle poltrone, il mio scopo è sempre stato lavorare per la città. Porterò avanti il mio impegno in consiglio comunale fino alla scadenza della legislatura, senza mollare di un millimetro". E quali parole invia alla candidata a sindaco Giorli? "Ora ha onere e onore di decidere su che riterrà opportuno. Riconosco la sconfitta ma adesso a Giorli il compito di portare avanti ciò in cui crede. Ringrazio con tutto il cuore chi mi ha votato. Il risultato non intacca la passione, la concretezza e la voglia di lottare per la città e per i cittadini. C’è bisogno di molta chiarezza e di molto lavoro per la città".

Ilenia Pistolesi