Primarie e Secondarie di primo grado. Vale a dire le ex elementari e le ex medie. E’ rivolto ai ragazzi di questi due ordini di scuola – per la Primaria le quarte e le quinte, per la Secondaria le prime, le seconde e le terze – il progetto Cronisti in classe-campionato di giornalismo che per la ventesima volta l’Editoriale Nazionale, La Nazione, Il Resto del Carlino e Il Giorno organizzano per far conoscere agli alunni come si fa una pagina di giornale, come si cercano le notizie e soprattutto come si verificano e si approfondiscono. Il lavoro che noi giornalisti facciamo ogni giorno lo "spostiamo" nelle aule delle scuole. Per Pontedera, la Valdera, la Valdicecina e il comprensorio del Cuoio ha aderito una quarantina di classi. Un numero record.

Quattro le classi dell’istituto comprensivo Iqbal Masih Bientina Buti della Secondaria di Buti, due della ex scuola media di Calcinaia del Comprensivo Martin Luther King e quattro della Leonardo da Vinci di Castelfranco. Tantissime le adesioni dall’Istituto comprensivo di Capannoli, in particolare dalle Secondarie di Terricciola (5 classi) e Lajatico con tre. Due di queste, tra l’altro, sono state le protagoniste della prima uscita di martedì scorso. Il Comprensivo Niccolini di Ponsacco partecipa al campionato di giornalismo con cinque classi della Primaria (Val di Cava, Giusti, Le Melorie e Fucini), mentre sono cinque le classi della ex media Curtatone e Montanara ad aver aderito.

La Secondaria di Ponte a Egola partecipa con due classi, il Sacchetti di San Miniato con tre e il Banti di Santa Croce con due della succursale di Staffoli. La Secondaria di Santa Maria a Mongte è iscritta con una classe. Infine, le ex scuole medie di Montescudaio partecipano al campionato di giornalismo con due classi.