Primarie Coalizione Civica, conteggi nella notte

Uno scrutinio-fiume che si è svolto con la curiosa modalità delle porte chiuse. Oltre 600, da quanto appreso, i volterrani che ieri, nella lunga giornata del voto alle primarie della Coalizione Civica, si sono recati al seggio elettorale imbastito nei locali del circolo Acli San Giusto per scegliere la candidata che sfiderà il sindaco Giacomo Santi alle elezioni amministrative del prossimo giugno. Un confronto serrato tra Roberta Benini, la capogruppo di Per Volterra, la lista che con Uniti per Volterra ha dato vita alla Coalizione, e Francesca Giorli, la manager cinematografica che arriva dallo stesso perimetro civico di Benini. E uno spoglio a rilento che, come detto, ha avuto una modalità blindata. "Volterra è in una fase difficile del suo lungo cammino: siamo scesi sotto la cifra di 10mila abitanti e crediamo che l’amministrazione Santi, a guida Pd, debba terminare quest’anno il suo disastroso corso - è l’analisi che era giunta, nelle ore precedenti le primarie, dalla Coalizione - Per questo vogliamo costruire una squadra forte e in grado di dare risposte alla cittadinanza, per risolvere i problemi di Volterra".

Le due candidate sono rimaste quindi in una bolla di sospensione fino a tarda notte per attendere il fatidico verdetto delle urne. E, spifferi di corridoio di ieri attorno alle 23.30, davano anche alcuni iscritti del Partito Democratico tra le persone che sono andate a votare alle primarie della lista direttamente concorrente dei Dem. Insomma, un appuntamento che di certo dà un segnale del clima che si respira in una città che sembra drammaticamente non uscire mai dalla cornice delle campagne elettorali.

Ancora il pensiero della Coalizione Civica: "Le primarie, e quindi l’apertura alla cittadinanza è un segno di forza e di democrazia, perché una lista civica tutto può temere tranne l’opinione dei cittadini. La Coalizione sosterrà convintamente chiunque emergerà vincitrice delle primarie, ricordando che per il bene di Volterra c’è sempre bisogno di tutti. Dal 22 gennaio avremo chiaro il nome che sfiderà Giacomo Santi alla corsa per le comunali 2024".

Da capire, però, quali saranno i passi successivi al voto che saranno compiuti da Benini e da Giorli. Perché le primarie manderanno automaticamente fuori dai perimetri dei giochi elettorali una delle due candidate, che arrivano dalla stessa formazione civica, quella della lista Per Volterra. E ci sarà da capire cosa accadrà negli ambienti della destra e del centro destra. Ovvero se verrà espresso o meno, un proprio candidato oppure se il centro destra a nozze elettorali con la Coalizione.

Ilenia Pistolesi