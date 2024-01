Prima di ritorno, stessi duelli

Il girone di ritorno dell’Eccellenza prende il via oggi alle 14,30 per le squadre della Valdera e della Zona del Cuoio. Con la Cuoiopelli in testa avanti di due punti sul Tuttocuoio e il Fratres Perignano che dopo il pareggio di ieri tra Zenith Prato e Camaiore è scivolato al quinto posto e la Geotermica ultima con appena sette punti. Un campionato senza una via di mezzo per le squadre "pisane". O altissima o bassissima classifica. La Cuoiopelli riparte da... Fucecchio. Come anticipato nei giorni scorsi da La Nazione, infatti, la compagine di Roberto Falivena ha trovato ospitalità dai rivali storici bianconeri per la gara interna contro il River Pieve. La scorsa settimana il retro tribuna dello stadio Masini, dove si trovano spogliatoi, uffici e ambienti di servizio, è stato preso di mira dai ladri che hanno spaccato le porte. Per questo motivo la Cuoio si è vista costretta a cercare un campo per la partita di oggi e l’ha trovato grazie alla disponibilità del Fucecchio. La Cuoio deve vincere per restare da sola in testa. Dietro il Tuttocuoio, che riceve un ostico Sporting Cecina al Leporaia, non vuol mollare. Chiaramente i ragazzi di Sena metteranno in campo tutto l’agonismo e la determinazione possibile per vincere e restare in scia, agganciare o superare (in caso di sconfitta) la Cuoiopelli. Chi deve recuperare posizioni è il Fratres Perignano impegnato a Castelfiorentino. La squadra di Enrico Cristiani se vince torna al terzo posto e scavalca lo Zenith e il Camaiore allenato da Pietro Cristiani, fratello del tecnico perignanese. Infine la Geotermica che a Massa cerca di muovere la classifica. All’andata, in casa, gara di debutto assoluto in Eccellenza, la squadra di Larderello ha pareggiato zero a zero contro la nobile decaduta. Sarebbe utile quantomeno ripetersi.