Prevenire le truffe. Incontri con i carabinieri

VALDICECINA

L’attività di sensibilizzazione dei carabinieri in favore delle fasce della popolazione tendenzialmente più esposte al fenomeno delle truffe, ha fatto tappa in due distinte giornate a Pomarance e Volterra nell’occasione, i comandanti delle stazioni dei carabinieri hanno illustrato le metodologie più utilizzate dai truffatori, camuffati spesso da personale delle forze dell’ordine, avvocati, addetti di aziende di gas e luce, che cercano di convincere le vittime di turno a farsi dare contanti per falsi problemi anche legati ai familiari. Durante l’evento è stato distribuito un vademecum predisposto dal comando provinciale carabinieri di Pisa, con l’obiettivo di informare i cittadini e renderli maggiormente consapevoli del fenomeno delle truffe, che colpisce in particolar modo i più anziani.