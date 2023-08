Preso ubriaco a zig zag a Volterra: Carabinieri denunciano 52enne

Una condotta di guida non proprio da automobilista sobrio, e così i carabinieri di Volterra hanno denunciato un 52enne residente in zona per guida in stato di ebbrezza. I militari hanno notato l’auto che stava marciando a zig zag nel centro storico di Volterra. Il conducente, una volta fermato dei carabinieri, ha mostrato segni riconducibili a un palese stato di ebbrezza alcolica, pertanto è stato sottoposto all’accertamento con l’etilometro. Il test condotto sull’automobilista ha riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,61gl, ovvero più del triplo della quantità tollerata per mettersi alla guida di un’auto. L’uomo è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di guida sotto l’influenza di alcool e la sua patente è stata ritirata.