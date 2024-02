"Presidio Civico: l'alternativa indipendente per il buon governo di Pontedera"

Né di destra né di sinistra, la lista autonoma Presidio civico con Alberto Andreoli candidato a sindaco ci tiene a sottolineare che si presenterà alle prossime elezioni amministrative di Pontedera come "espressione indipendente del civismo democratico, espressione del civismo laico e riformatore" per "dare ai cittadini pontederesi insoddisfatti della gestione amministrativa corrente un’opzione di voto per il buon governo della città". Insomma le idee sono chiare, posizionarsi tra i due poli tradizionali per fornire una valida alternativa. "I maldestri tentativi di etichettare Presidio Civico come una sorta di lista civetta – dicono – con lo scopo di drenare surrettiziamente voti a favore dell’una o dell’altra delle due compagini politiche che tradizionalmente si contendono il primato nell’agone politico cittadino, sono evidente frutto di un malcelato timore e dell’inquietudine crescente tra i tradizionali contendenti". E fanno sapere che a breve verrà presentato il documento programmatico di proposta ai cittadini e la lista dei candidati.