Presepi d’Italia Il vescovo inaugura la mostra

Proprio nel giorno ottocentenario del primo presepe di San Francesco a Greccio, domenica 24 dicembre, sarà inaugurata e presentata la "Vita di San Francesco" sulle finestre del seminario vescovile. Appuntamento in piazza del seminario alle 15.30. Dopodiché una breve camminata insieme al vescovo di San Miniato Giovanni Paccosi porterà tutti i presenti alla Chiesa di San Francesco dove sarà inaugurata la mostra del Presepi d’Italia, la mostra artistica "I santi francescani" (60 ritratti) e il Cantico delle Creature in 12 tavole. Sarà presentato inoltre il ‘Natale in arte nelle chiese della città e della diocesi, l’itinerario tra le principali opere.

Tutto questo accade , di fatto, ad una settimana di distanza dal grande presepe di Roma - oltre 1500 interepeti nel quale la Diocesi di San Miniato ha svolto un ruolo di primissimo piano, portando decine e decine di figuranti da tutte le parrocchie che, nella capitale, hanno partecipato all’udienza con il Papa. Un grandissimo pellegrinaggio – guidato dla vescovo – con cui è stato chiuso il giubileo dei 400 anni della Chiesa di San Miniato. Che nei presepi ha una tradizione. Tant’è che anche nella stessa città c’è oggi un vero e proprio intinerario. Sono 17 in centro storico e altri quattro nel territorio comunale i presepi che le persone potranno apprezzare fino alla fine delle feste natalizie, per l’Epifania. Quest’anno – oltre alla “carrellata” di presepi sulla Via Angelica grazie alla Pro Loco – ecco chi ha deciso di cimentarsi con vari presepi sparsi per la Città della Rocca: salotto del Natale a Palazzo Essenza; Monastero di San Paolo; Movimento Shalom – Palazzo Buonaparte; San Francesco; chiesa del Duomo; Pietrone; Le finestre del Seminario; Istituto Dramma Popolare; Arciconfraternita di Misericordia; chiesa di San Domenico; Fondazione San Miniato Promozione; vicolo Carbonaio; chiesa della Santissima Annunziata; casa famiglia Caritas; Del Campana Guazzesi; Santa Caterina.E inoltre a Roffia coi Festaioli di Roffia, a Ponte a Egola con Territorio in Comune; senza dimenticare il presepe artistico di Cigoli al Santuario della Madre dei Bambini e il presepe vivente di San Miniato Basso. Una città, insomma, a misura di presepe. Le opere si potranno vedere e visitare fino alla fine delle feste natalizie.