Presentate tre liste Due top secret

SANTA MARIA A MONTE

"Fare Insieme-Patrizia Faraoni sindaco" è la prima lista presentata in Comune per le elezioni Comunali del 14 e 15 maggio a Santa Maria a Monte. Ne fanno parte, come già reso noto, Silvia Carli (52 anni), Fabiana Balducci (50), Cinzia Boggia 60), Carlotta Caciagli (22), Daniela Carlotti (64), Enzo Caroti (70), Elisa Eugeni (48), Gianluca Filomena (38), Gloria Lazzeri (56), Marco Madonia (33), Antonio Milite (43), Francesco Petri (30), Giada Quiriconi (34), Sara Rosi (29), Fausto Solomita (47), Alessandro Vanni (46). La lista civica di centrosinistra è sostenuta da Pd, Azione, Italia Viva, Partito Repubblicano, Sinistra Italiana e Sinistra Civica.

Presentata per seconda la lista Manuela Del Grande Sindaco (Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia), per terza la lista civica Elisabetta Maccanti Sindaco. Sia Del Grande che Maccanti hanno deciso di non rendere noti alla stampa i nomi dei candidati consiglieri. Li ufficializzeranno oggi. La scadenza per la presentazione delle liste è alle 12. Ma non ci sono sorprese. A contendersi il Comune saranno questi tre schieramenti.

g.n.