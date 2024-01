Preparazioni galeniche e robot. Comunale 2, farmacia d’avanguardia

SANTA CROCE

Un robot per la gestione del magazzino e il rifornimento continuo al banco di vendita. Il laboratorio per le preparazioni galeniche, ambulatori e stanze per il personale, uffici e uno spazio per la vendita di 200 metri quadrati. Ecco la Farmacia Comunale 2 inaugurata ieri mattina alla Coop in piazza Nenni a Santa Croce. Il taglio del nastro è stato effettuato dalla sindaca Giulia Deidda con la direttrice Elena Mannocci, le farmaciste e lo staff (tutto al femminile), l’amministratore unico della Santa Croce Pubblici Servizi Massimo Parentini e tanti cittadini. La Farmacia Comunale 2 è stata trasferita dentro la Coop dalla vecchia sede di viale Di Vittorio che non era più consona con i volumi di vendita della struttura.

"La Santa Croce Pubblici Servizi – le parole della sindaca Giulia Deidda – che si occupa di entrambe le farmacie pubbliche comunali, ha dimostrato nel corso del tempo, tramite i suoi amministratori, i direttori e il personale come da un management virtuoso sia possibile trarre risultati funzionali per tutta la comunità. Portiamo così a compimento un’azione di valorizzazione di un servizio pubblico che passa per la disponibilità di spazi più ampi e dall’erogazione di un numero maggiore di servizi, ancora più qualificati. L’investimento è di circa 500mila euro. Solo per il robot che gestisce il magazzino automatico sono stati investiti 140mila euro"

Lo spazio complessivo a disposizione della nuova Farmacia Comunale 2 è di 450 metri quadrati: 200 per la vendita, 40 per i servizi al cittadino (aree Cup e la tessera sanitaria, insieme ad un’area per i servizi di primo ed una per quelli di secondo livello, spirometria, elettrocardiogramma, holter pressorio e cardiaco", magazzino e una stanza polifunzionale, da utilizzare per riunioni, presentazioni o informazioni alla cittadinanza.

"Ringrazio l’amministrazione comunale – le parole dell’amministratore unico Massimo Parentini – per aver favorito un percorso che oggi porta sul territorio una farmacia in grado di erogare servizi ancora più aderenti ai bisogni della comunità. Un grazie va anche a tutto il personale della farmacia e ai tecnici per l’impegno profuso al fine di realizzare il progetto". "Sono felicissima che l’azienda e l’amministrazione abbiamo fatto questo investimento – le parole di Elena Mannocci, direttrice della Farmacia Comunale 2 – Gli spazi sono adeguati, ampi, belli. Sia quelli del punto vendita che del magazzino. Ci attiveremo presto anche per implementare le preparazioni galeniche nel nuovo laboratorio".

g.n.