"Prendiamo le distanze dai fatti di Donoratico"

PONSACCOLe indagini sull’aggressione del gruppo di tifosi dell’Fc Ponsacco 1920 al giovane di Donoratico nel centro della località tirrenica sono legate, quasi interamente, alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del comune di Castagneto Carducci. Immagini che sono state acquisite dai carabinieri della compagnia di Cecina e della stazione di Donoratico che le stanno visionando. Intanto le targhe dei furgoni dai quali i tifosi ponsacchini, una ventina, sono scesi sulla vecchia Aurelia nei pressi della stazione ferroviaria di Donoratico mentre stavano tornando a Ponsacco dopo la partita tra Donoratico e fc Ponsacco 1920 di Prima categoria, finita zero a zero. Stando a quando hanno riferito lo stesso giovane preso a bottigliate e sprangate e da alcuni testimoni ai carabinieri, il gruppo prima avrebbe spaccato alcune auto in sosta con le spranghe e poi si sarebbe accanito sul giovane di Donoratico che stava camminando dalla parte opposta della via. Il ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale a Cecina. ha rischiato grosso. Ha rischiato di subire conseguenze ben più gravi a causa della furia cieca e violenta del gruppo di ponsacchini. Le targhe e i volti, anche se gli aggressori avrebbero infossato cappelli e cappucci. Il direttore sportivo dell’Fc Ponsacco 1920, Mercaraglia, afferma di "prendere le distanze da quanto accaduto". "La violenza è sempre sbagliata e come società la condanniamo – aggiunge Mercaraglia – Nel dettaglio dei fatti non posso entrare perché non c’ero. Subito dopo la partita, che si è svolta regolarmente senza alcun problema, neppure in tribuna, sono dovuto rientrare subito per lavoro". Anche il sindaco Gabriele Gasperini e la giunta comunale di Ponsacco "condannano la violenza in ogni forma e in ogni ambito". Quanto accaduto a Donoratico, giova precisarlo, ha riguardato alcuni sostenitori dell’Fc Ponsacco 1920 e non dei Mobilieri Ponsacco che militano in Promozione.g.n.