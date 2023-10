Premio Gronchi Vince Sabrina Garzelli

PONTEDERA

Una cerimonia partecipata, nel segno della tradizione. Il 28esimo premio nazionale di Arti Visive intitolato alla memoria di Giovanni Gronchi si è chiuso sabato con la premiazione dei vincitori, che si è svolta nella chiesa del Crocefisso. Il primo premio è andato a Sabrina Garzelli per il suo olio su tela "Salvezza o prigionia?". Premio speciale per Gianmarco Calvani con l’opera "Believe" e altri riconoscimenti per Francesca Ore ( "Bambino Afghano Why" ) e e Mingue Aubran Demsail con Linea di Karman.

Tanti gli artisti che hanno risposto al bando lanciato dal nucleo Acli Gronchi Pontedera, che ha promosso la manifestazione in collaborazione col Comune e la Fondazione Pontedera per la Cultura, con il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Pisa. Quasi 40 le opere esposte al Palp - Palazzo Pretorio per un mese, in una mostra che è stata visitata da centinaia di persone. Alla cerimonia di premiazione sono intervenuti l’assessore comunale Francesco Mori, il consigliere regionale Andrea Pieroni, il presidente nazionale di Acli arte e spettacolo Dario Tuccinardi, il vicepresidente della Acli provinciali Luca Ciucci, il proposto di Pontedera Don Piero Dini e la serata è stata arricchita dall’esibizione della soprano Ilaria Casai, accompagnata all’organo da Emilia Migliorini. Arte, bellezza, creatività le parole chiave, con l’augurio che la cultura sia sempre più strumento di pace e dialogo.