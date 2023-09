Premio Gronchi. Aperto il bando

Pittura, scultura, grafica, fotografia, grafica digitale, video e illustrazione. E’ aperto il bando (sul sito del Comune) per il 28esimo premio di arti visive Giovanni Gronchi, con le opere che potranno essere consegnate dal 25 al 27 settembre presso Palazzo Pretorio, sede della Fondazione Pontedera per la Cultura. Il Palp sarà sede della mostra di opere selezionate, con inaugurazione in programma sabato 30 settembre alle 18 e chiusura il 14 ottobre, giorno della premiazione, con i vari riconoscimenti che saranno assegnati nel corso della serata. L’organizzazione dell’evento è del Nucleo Gronchi di Pontedera - Acli Arte e Spettacolo, della Fondazione Pontedera per la Cultura e del Comune, con il patrocinio di Regione e Provincia, con lo scopo di onorare la memoria di Gronchi.