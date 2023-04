Premio Ghinetti Cerimonia al Cattaneo

E’ l’amministrazione comunale ad annunciare che è stato assegnato ad Andrea Vianello, direttore di Rai Radio1 e dei giornali Radio della Rai, il premio giornalistico Roberto Ghinetti. Si tratta di un riconoscimento istituito dal Comune di San Miniato nel 1994 in memoria del giornalista livornese morto nel 1993, a soli 32 anni, per una grave malattia. Per la sezione giovani premiate Bianca Arrighini e Livia Viganò, co-founders di Factanza, una startup innovativa che, si spiega, vuole rendere l’informazione di qualità accessibile a tutti, per contribuire a formare una Generazione Z sempre più consapevole e informata. La cerimonia di consegna si svolgerà domani, venerdì, dalle 9, nell’auditorium Marianelli dell’It Cattaneo, alla presenza di alcune classi, al termine della lezione di giornalismo che si terrà da parte dei premiati. A patrocinare l’evento sono la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, l’Ordine dei giornalisti della Toscana e l’Associazione stampa Toscana.