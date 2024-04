Premio Città di Pontedera. Ciclisti di grande livello

Torna il grande ciclismo a Pontedera, si riparte con le corse. Domani a partire dalle 12.50 partirà da via De Gasperi l’8° Gran Premio Città di Pontedera organizzato dall’U.S. Juventus Lari e dedicato ai giovani talenti Under 23. Una corsa che sta diventando un appuntamento fisso nel calendario federale e che per Pontedera è un ulteriore occasione per attrarre ciclisti di livello nazionale ed internazionale, in questo caso giovani di buone speranze. Sono 196 i ciclisti delle 33 squadre iscritte, di cui alcune squadre Continental attualmente impegnate al Giro d’Abruzzo. "Anche quest’anno sosteniamo questa gara ciclistica giunta alla sua ottava edizione – ha detto Rossano Signorini della Ecofor Service che sostiene l’evento – il percorso è ormai collaudato e garantisce spettacolo, per quanto riguarda le iscrizioni abbiamo raggiunto il tetto massimo e abbiamo dovuto dire di no ad alcune squadre che avrebbero voluto partecipare". Annunciata anche la presenza del ct della Nazionale U23, Marino Amadori. "La sua presenza domani certifica l’importanza della corsa – dice Mauro Sardelli, vicepresidente della Juventus Lari – questo percorso piace alle squadre ed è garantita la massima sicurezza, grazie anche alla presenza della Polizia stradale". Il quartier generale sarà alla Bellaria.

"Senza impianti all’altezza non verremo scelti per eventi del genere – ha detto Emilio Montagnani, consigliere comunale con delega allo sport – un grazie va ai volontari delle nostre associazioni che saranno impegnati per l’organizzazione e la sicurezza". L’assessore Mattia Belli ha ricordato il passaggio del Giro d’Italia da Gello del 9 maggio prossimo. "E per il futuro ci prepariamo per ospitare una tappa del Giro a Pontedera" ha detto Belli. Intanto domani le strade verranno chiuse al passaggio dei ciclisti. La corsa partirà da via De Gasperi alle 12.50 per dirigersi in viale America e poi in direzione Lavaiano. Passerà da Perignano, Lari, San Ruffino, Santo Pietro Belvedere, Forcoli, la Montacchita, La Rotta per completare il primo circuito attorno alle 14. Quindi il giro si ripeterà altre quattro volte, senza più toccare il territorio larigiano ma tra Pontedera e Forcoli. L’arrivo dei primi ciclisti è previsto sempre in via De Gasperi a Pontedera attorno alle 16.40. Autolinee Toscane informa che dalle 12.30 alle 17 di domani le linee del trasporto pubblico locale 220, 230 e 430 "tratta di uscita da Pontedera" subiranno delle variazioni: percorso regolare su via Risorgimento, destra via De Gasperi, destra via IV novembre (no Bellaria) sinistra via Roma (ospedale) sinistra viale Europa, percorso regolare.

Luca Bongianni