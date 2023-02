Premiati gli under 17 di basket Bnv Juve Pontedera

La pandemia prima e la chiusura del palazzetto poi non hanno fermato gli irriducibili Under 17 Eccellenza della Bnv Juve Pontedera, freschi campioni regionali. La squadra guidata da coach Gabriele Martelloni ha vinto il titolo con la cavalcata trionfale terminata al PalaMatteoli della Bellaria con la vittoria sulla Mens Sana Siena, in un palazzetto stracolmo di persone. "Vedere un palazzetto così pieno, con il coinvolgimento di tutta la società fino ai giocatori della Prima squadra è stato emozionante" le parole del presidente Luca Belli. "Questi ragazzi hanno vissuto prima due annate critiche – dice il numero uno Bnv – prima con la pandemia che li ha visti allenarsi via web e per un anno alla Montagnola, poi la mazzata del palazzetto chiuso (la riapertura è prossima assicurano dal Comune, ndr) con orari folli e sacrifici. Nonostante tutto, questi ragazzi sono rimasti vicino alla società, hanno creduto in questo obiettivo e l’hanno raggiunto. Sono orgoglioso di loro". Adesso per capitan Regoli e compagni 20 giorni di stop prima dell’Interregionale, il girone che permetterà di accedere al sogno chiamato Finali Nazionali. "Non ci aspettavamo di arrivare fin qui – dice Regoli – ora vogliamo dare tutto per accedere alle Finali". Il sindaco Franconi ha consegnato una targa di riconoscimento facendo l’in bocca al lupo ai ragazzi per il proseguo della stagione. I campioni regionali Under 17 Eccellenza 202223: Edoardo Tesi, Lorenzo Tesi, Matteo Malvolti, Tommaso Regoli (cap.), Sebastian Iyamu, Mustafa Ndiaye, Giuseppe Spaziante, Riccardo Belli, Edoardo Santi, Simon Schwinn, Alberto Granchi, Filippo Frappi, Alessio Ricci, Andrea Brini, Christian Del Punta e Samuele Marano. Coach: Gabriele Martelloni, vice Ivan Giusto e Marco Paganucci, prep. fisico Stefano Dari.

l.b.