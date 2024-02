Premiati gli angeli della pioggia di Calcinaia

Erano sulle strade, a guardia dei sottopassi nel momento più intenso del catastrofico evento che ha causato alluvioni in gran parte della Toscana e creato non pochi disagi anche nel territorio. Hanno lavorato tutta la notte per cercare di arginare gli effetti di quella pioggia così violenta e devastante e il giorno dopo hanno moltiplicato le loro forze per aiutare molti di quei cittadini che avevano subito danni a togliere acqua dalle loro abitazioni o a portare via mobili e oggetti ammalorati.

Questi “angeli della pioggia”, ovvero le persone che insieme agli operai comunali fanno parte della squadra di Protezione Civile, sono stati convocati in Municipio a Calcinaia per ricevere un premio e il più sentito “grazie” da parte dell’amministrazione. A ritirare i tre assegni da 1500 euro sono state la Pro Assitenza di Calcinaia, la Pubblica Assistenza di Fornacette e la Misericordia di Fornacette.