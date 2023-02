"Precipitazioni dimezzate Servono nuovi invasi"

di Ilenia Pistolesi

I fiumi sono un’istantanea preoccupante. I letti dei corsi d’acqua già a febbraio emanano lamenti. E’ quell’Sos che, solitamente, si adombra nei mesi pre-estivi e che, invece, si sta materializzando in pieno inverno. Precipitazioni troppo scarse, sbalzi climatici e la grande siccità patita nel 2022 e che aleggia come uno spettro per il 2023. Cosa ci aspetta adesso? "Dai livelli dei fiumi – risponde Maurizio Ventavoli, presidente del Consorzio 4 Basso Valdarno – possiamo desumere, con quasi matematica certezza, che abbiamo una quantità di precipitazioni di acqua inferiori, pari quasi al 50%, rispetto agli anni passati. Faccio un esempio: nella parte del canale dell’Usciana che sbocca in Arno, i livelli attuali di portata idrica dei fiumi sono vicini a quelli dell’estate 2022. Durante i mesi di novembre e dicembre abbiamo avuto piogge piuttosto regolari, ma adesso siamo nuovamente piombati a livelli siccitosi".

Di quanto si è abbassato il livello dei fiumi?

"Generalmente di almeno 50-60 centimetri rispetto ai livelli conosciuti in questo periodo dell’anno".

Come sta operando, fattivamente, il Consorzio Bonifica?

"Abbiamo già approntato una serie di manutenzioni in autunno per preparare i corsi d’acqua all’inverno. E l’obiettivo è agire in maniera forte: in questa direzione stiamo lavorando su due laghetti del bacino del fiume Era, il Pavone e il Cavalcanti, non solo sul fronte della manutenzione, ma anche per aumentarne la parte irrigua. I nostri obiettivi sono monitorare le carenze e anche gli eccessi, qualora si presentino effetti eccezionali come bombe d’acqua. E le nostre progettualità sono legate a tutti gli eventi".

Qual è la soluzione più valida?

"Creare invasi, che possono attuire l’impatto delle precipitazioni straordinarie, creare sistemi che siano capaci di trattenere l’acqua attraverso casse di espansione. Con l’obiettivo di riempire gli invasi rapidamente durante le piogge e poi procedere a un rilascio lento della risorsa idrica durante la fase più asciutta per rimpinguare la falda, per consentire un approvigionamento idrico che possa servire a scopi civili, irrigui, e di protezione civile".

E qual è lo stato di salute del fiume Era?

"Parliamo di una zona molto verde che, in passato, non ha sofferto di grossi problemi. Ma ora, può diventare una zona a rischio siccità, come altre aree in cui c’è carenza di acqua. In questa zona, non vi erano necessità di irrigazione per le colture di vite e olivo. Adesso, al contrario del passato, sono problemi che si presentano. Come quelli che toccano da vicino la flora e la fauna dei fiumi, che sono al deflusso minimo".