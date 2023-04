Potenziamento cure intermedie Preoccupazione dei sindacati "Bene, ma ora assumiamo"

di Ilenia Pistolesi

Il potenziamento delle cure intermedie, che passano in sostanza di livello, porta la Cgil a imbastire un tavolo con l’azienda sanitaria. Il summit ha messo a fuoco i problemi che possono profilarsi quando il reparto andrà a pieno regime accogliendo pazienti di un’area vasta che, da Pontedera, arriva a abbracciare tutta la costa livornese. Il pomo della discordia, per il sindacato, non concerne l’avanzamento di livello delle cure intermedie, ossia 18 posti letto per pazienti nel limbo fra ospedale e domicilio, quanto la pianta organica destinata a accudire i pazienti. Ne parla Mario di Maio, sindacalista Funzione Pubblica Cgil.

Di Maio, cosa non quadra, di fatto, nel passaggio siglato dalla Asl riguardo l’avanzamento di tipologia di cure?

"Intanto è lodevole il fatto che, a Volterra, le cure intermedie passino a un livello di setting più alto, anche in virtù di alleggerire i gravi degli ospedali dell’area Sud. Ciò significa che il Santa Maria Maddalena si configura come un ospedale pronto a cresce sul fronte dei servizi sanitari. Ma è pronto davvero?". In quale direzione viaggia la protesta, dato che viene potenziato un reparto?

"Ok la mission. Le cure intermedie funzionano e devono funzionare come nel piano Asl, ma il nocciolo riguarda il personale sanitario. Tutti siamo concordi nel passaggio di livello di cure intermedie che include anche un rafforzamento del personale sanitario. Ma è questo l’anello mancante nella catena".

Si spieghi.

"Basta un esempio: analoga procedura è stata attivata a Carrara, con 12 infermieri. A Volterra si vuole procedere verso un’implementazione delle cure intermedie con 7 infermieri, e medici non presenti sempre in reparto. In pratica è stato attuato un piano che prevede un infermiere in più, con contratto non stabile, nel turno mattutino. E se accade un’emergenza? Il piano Asl guarda alle cure intermedie con posti letto totalmente occupati. Adesso siamo al 60% di occupazione di posti letto e il reparto si regge. Ma con questo personale le cure intermedie, quando saranno a pieno regime, non potranno reggere il carico. Non ci sono, a livello medico e infermieristico, i numeri necessari per la gestione di un livello superiore di cure intermedie quando le stesse saranno con la piena occupazione dei posti letto. Consideriamo poi due ultimi aspetti".

Quali?

"La distanza logistica dagli specialisti internisti dal reparto di cure intermedie e il fatto che è stata organizzata una palestra mai utilizzata per le cure intermedie. Perché non ci sono fisioterapisti in forza all’azienda".