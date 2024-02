Posti liberi nei mercati. Un bando per gli ambulanti

Opportunità per il settore degli ambulanti. Il Servizio Attività Produttive del Comune di San Miniato informa che è pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione in concessione decennale dei posteggi liberi per il commercio su area pubblica nei mercati comunali. Le domande devono essere presentate utilizzando il modello allegato al bando, esclusivamente tramite pec all’indirizzo del Comune ([email protected]) dal 27 febbraio al 23 marzo. Il bando, la modulistica, gli eventuali avvisi e gli esiti della procedura sono scaricabili direttamente sul sito del Comune di San Miniato.