"Poste, lavori entro marzo. Riapertura prima dell’estate"

CASTELFRANCO

I lavori all’ufficio postale di Castelfranco inizieranno entro il mese di marzo e le Poste riaprirano entro l’inizio dell’estate. A renderlo noto è la direzione provinciale di Poste Italiane con una nota divulgata ieri mattina. "In riferimento alle recenti segnalazioni, Poste Italiane rassicura i cittadini di Castelfranco sull’avvio, entro il mese di marzo, dei lavori di ristrutturazione dell’ufficio postale di via Luigi Einaudi, danneggiato a novembre scorso da un attacco criminoso – si legge nel comunicato – L’azienda ricorda che per tutte le operazioni postali e finanziarie, compreso il ritiro delle raccomandate, è disponibile la sede di Santa Croce in via via Niccolò Copernico, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 19,05 e il sabato fino alle 12,35 e dotata di prenotazione turno attraverso i canali digitali fra cui l’app Ufficio Postale, il numero whatsapp e il sito poste.it. L’ufficio postale di Castelfranco riaprirà al pubblico entro l’inizio dell’estate".

Nei giorni scorsi il sindaco di Castelfranco, Gabriele Toti, aveva scritto nuovamente alla direzione provinciale di Poste lamentando la "mancanza totale di comunicazioni istituzionali" e minacciando una denuncia alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio. Ed è ancora attiva una raccolta firme, che a lunedì aveva raggiunto oltre 400 adesioni, per far riaprire l’ufficio.

g.n.