Poste Italiane: Ritardi e Chiusure nella Valderaposta - Prefetto Intervenga

VALDERA

Posta in ritardo e uffici che chiudono per il periodo estivo. Proteste e segnalazioni da tanti cittadini dei Comuni della Valdera. Così, il sindaco di Casciana Terme Lari, Mirko Terreni, in qualità di presidente dell’Unione Valdera, ha scritto alla direzione di Poste e alla Prefettura denunciando "ritardi, mancati recapiti ai diretti interessati e, nel periodo estivo, anche una nuova rimodulazione degli orari con la chiusura di alcuni uffici postali".

"La misura è colma – le parole di Terreni – Mi faccio portavoce di tante cittadine e cittadini evidentemente non soddisfatti dai servizi offerti da Poste Italiane e per questo ho scritto una lettera sia alla Prefettura che all’azienda postale".

"Le segnalazioni di mancate consegne e ritardi che continuano ad arrivare anche direttamente alle amministrazioni comunali sono sempre più numerose e preoccupanti – le parole del presidente Mirko Terreni – Nei mesi passati la società Poste Italiane è stata invitata dai sindaci del territorio a prendere tutte le misure necessarie per assicurare condizioni accettabili a garanzia di un servizio che risulta essenziale per i cittadini".

"Ad oggi, tuttavia, non abbiamo avuto riscontri positivi e ci tengo a sottolineare come a farne le spese siano soprattutto gli anziani, sia in termini di accesso agli uffici, pensiamo alla riscossione della pensione, sia anche soltanto per ricevere le comunicazioni presso la propria abitazione – conclude il presidente dell’Unione Valdera la sua lettera inviata alla Prefettura e alla direzione provinciale di Poste Italiane – La richiesta reiterata a Poste Italiane, anche epistolarmente, è quindi quella di ripristinare al meglio un servizio di pubblica utilità". Terreni ha scritto a nome dei Comuni che fanno parte dell’Unione Valdera, un’area che conta poco meno di 100mila abitanti.