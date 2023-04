Postamat, assalto fallito In due tentano il furto Messi in fuga dall’allarme

SAN MINIATO

Due malviventi, con volti travisati da cappello e cappuccio, hanno tentato l’assalto al bancomat dell’ufficio postale di San Miniato Basso. I sistemi di sicurezza che Poste hanno attivato e implementato ovunque, hanno consentito di sventare il furto. E’ successo nella notte tra il 22 e il 23 aprile scorsi quando la "segnalazione di allarme arrivata alla Situation room di Roma, la sala controllo sempre attiva di Poste Italiane competente per territorio, ha consentito di rilevare le immagini dei due malviventi", si legge in una nota di Poste spa.

"Gli operatori hanno prontamente richiesto l’intervento delle autorità locali e attivato il sistema di sirena con sintesi vocale che ha messo in fuga i malviventi – spiegano ancora Poste – Ancora una volta l’impegno della nostra azienda per garantire standard di sicurezza sempre più elevati, a tutela delle persone e dei beni aziendali, la dotazione di sistemi di sicurezza tecnologicamente evoluti e la stretta collaborazione con le forze dell’ordine hanno consentito di contrastare efficacemente l’attacco".

Sempre per garantire maggiore sicurezza, Poste Italiane ha previsto per gli uffici di Pisa e provincia, l’introduzione di numerosi servizi di vigilanza armata. "Nel 2022 è stata garantita la presenza di guardie giurate per oltre 1.400 ore durante l’orario di apertura e per 50 ronde in orario sia diurno sia notturno – conclude la nota di Poste – La presenza di impianti di videosorveglianza a circuito chiuso composti da oltre 434 telecamere, oltre a monitorare possibili intrusioni notturne nei locali, ha contribuito al riconoscimento di eventuali rapinatori attraverso un sofisticato software di videoanalisi. I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia tanto che nel triennio 2020-2022 il 47% dei tentativi di furto e rapina in tutta Italia sono falliti".

gabriele nuti