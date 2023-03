Posta "lumaca" Il sindaco incarica un legale

Il sindaco Thomas D’Addona nonci sta. basta incontri e riunioni. Annuncia l’incarico ad un legale. "Da mesi il servizio di consegna della posta nel nostro comune non funziona, gravi ritardi o mancate consegne generano disservizi e danni ai cittadini – spiega D’Addona –. Le segnalazioni sono numerosissime. Tempo fa segnalammo il disagio e ci fu assicurato che sarebbero stati presi provvedimenti. Ad oggi la situazione è addirittura peggiorata, nessuno fa niente per risolvere il problema". "La situazione è divenuta insostenibile, i cittadini che provano a lamentarsi ricevono risposte evasive e inaccettabili – sottolinea il simdaco –. Non intendendo continuare a perdere tempo con ulteriori solleciti, colloqui e incontri abbiamo ritenuto di comunicare a Poste (e per conoscenza al Prefetto) che procederemo con un incarico ad un legale per tutelare i nostri cittadini. La posta viene consegnata mediamente una volta ogni quindici giorni, con notevoli ritardi anche per le raccomandate, e ciò causa gravissimi disagi a tutta la popolazione del Comune di Crespina Lorenzana".