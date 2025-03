“Posso parlare?“. Discutere di violenza di genere

Il Teatro Don Terreni, domenica 9 marzo, gremito, per lo spettacolo “Posso parlare?“ della compagnia teatrale Passepartout, che ha affrontato il tema della violenza di genere. La Pubblica Assistenza di Montopoli che ha organizzato l’evento con il patrocinio del Comune ed in collaborazione con Lilith centro aiuto donna, ha centrato il segno, grazie alla professionalità della ompagnia Passepartout, in un teatro completamente pieno di persone attente. La Passepartout, che nella prima parte ha ricevuto il prezioso supporto delle nostre concittadine l’attrice comica Katia Beni e la sceneggiatrice Donatella Diamanti (autrice di note serie e film quali Pezzi Unici, Nero a metà, la Squadra, Adorazione solo per citarne alcuni), è riuscita a rappresentare con un viaggio pieno di emozioni, tra risate, rabbia, commozione e indignazione, il tema della violenza sulle donne, inviando un messaggio forte contro. La serata si è conclusa con l’intervento del presidente della Pubblica Assistenza Samuele Fiorentini, dell’assessora Kendra Fiumanò e del parroco don Udoji che hanno espresso piena disponibilità e collaborazione da parte del Comune e della parrocchia per chiunque ha bisogno di aiuto.