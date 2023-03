Posizionata la nuova passerella Le manovre di primo mattino Ora la pavimentazione in legno

SANTA MARIA A MONTE

Battute dei passanti a parte, quella di ieri è stata un’altra mattina storica per Ponticelli. Grazie a una enorme gru con braccio meccanico visibile da metà provinciale Francesca nord, gli operai della Granchi Costruzioni hanno posizionato la passerella sul canale Collettore. La seconda, dopo quella crollata nel frabbaio del 2021 durante i lavori di costruzione. Tra questa e la precedente c’è una differenza sostanziale: quella crollata aveva la soletta in cemento armato. Questa avrà una pavimentazione molto più leggera, in legno, posizionata su dei blocchi più leggeri".

"Speriamo che questa regga", la frase più comune sentita ieri mattina durante le manovre di posizionamento e anche dopo, quando il ponte era già stato appoggiato sui due piloni realizzati sulle due sponde del Collettore e mentre gli operai si stavano godendo il riposo di metà giornata. Di primo mattino la grossa gru ha iniziato a movimentare il ponte ad arcata unica che è stato assemblato nelle scorse settimane nella piazzetta a fianco, diventata area di cantiere ancora una volta, la seconda dopo i lavori tra il 2020 e il febbraio del 2021 quando la passerella crollò durante gli ultimi lavori di realizzazione.

Da ora in poi i lavori riguarderanno la pavimentazione dell’attraversamento ciclopedonale del canale. Come detto sarà in legno, materiale più leggero della soletta in cemento armato che fu l’elemento scatenante, due anni e quasi due mesi fa, del cedimento la cui causa è stata accertata dai periti come in un difetto nella saldatura dei componenti dell’impalcato sottostante. La prima passerella sarebbe costata circa 250mila euro. Per questa nuova i costi sono lievitati a oltre 400mila a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali e delle emergenze che si sono verificate in questi anni: dal coronavirus alla guerra in Ucraina.

L’aumento dei costi di realizzazione della passerella – che l’amministrazione comunale di Santa Maria a Monte ha deciso di realizzare prima della conclusione delle cause giudiziarie perché la ritiene strategica per la circolazione ciclopedonale in sicurezza nella frazione di Ponticelli – fa parte dello stesso procedimento e della richiesta danni ch il Comune avanzerà alla ditta e ai tecnici responsabili della prima realizzazione.

g.n.