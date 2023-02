"Porto al cinema il lato più oscuro di me"

di Saverio Bargagna

Passaggi duri e crudi con scene del delitto descritte nei particolari: questo è "Tenebra". Il romanzo scritto da David Pratelli, attore e imitatore, adesso diventa un film. Sabato 25 febbraio al Cinema Arsenale a Pisa – a partire dalle 18 – vi sarà una presentazione-evento. A fare da padrone di casa via sarà David Pratelli, appunto, e il regista Giuseppe Di Giorgio. Dopo la proiezione sarà aperto il dibattito.

Pratelli da affermato attore e imitatore a scrittore di libri thriller dai tratti spigolosi. Una metamorfosi?

"Non mi piace scrivere testi comici, piuttosto mi diletto a descrivere eventi orribile. Fa parte, in un certo qual modo, di una mia coerenza caratteriale".

Ci spieghi meglio.

"Nell’arco di una vita vi sono situazioni che ti fanno arrabbiare. Da qualche parte, probabilmente, bisogna pur sfogare tanta amarezza. Ecco da dove nasce ‘Tenebra’".

Un romanzo che adesso diventa un film. Che ne pensa?

"Ne sono orgoglioso. Quando ho iniziato a scrivere questo libro avevo proprio pensato ad realizzazione cinematografica. Non volevo scrivere una sceneggiatura in senso stretto, ma volevo piuttosto fissare immagini che poi sarebbero potute diventare pellicola".

Come nasce questo film?

"Nel 2020 ho conosciuto Giuseppe Di Giorgio, produttore e registra. Abbiamo parlato di questa realizzazione e ci siamo messi in marcia. Ha letto il libro e ne ha creato una predisposizione adatta al grande schermo. Tutto è partito durante il lockdown e adesso siamo qui".

Lei ha partecipato alla realizzazione del film?

"Sono stato presente ai provini. Sono stati ingaggiati attori usciti dalle scuole di recitazione: volti non particolarmente famosi, ma estremamente in gamba. Non abbiamo guardato al curriculum, ma al talento e di questo ne sono orgoglioso. Gli attori sono stati tutti bravissimi".

Quando ha visto per la prima volta il film che cosa ha pensato?

"Beh, è stato senza dubbio emozionante. Sa che cosa mi ha colpito?".

Che cosa?

"Alcune scene, direi le principali, sono state realizzate esattamente come le avevo immaginate durante la fase di scrittura. Questo mi ha colpito molto. Ho notato un’attenzione ai particolari eccellente. Sì, questo mi ha colpito".

Di che cosa parla Tenebra?

"Nel mio libro il focus è incentrato soprattutto sul punto di vista della vittima e sulla tremenda frustrazione dell’assassino. Il film, invece, esplora il grande tema della violenza sulle donne".

In che senso?

"Emerge una denuncia forte contro il femminicidio. Un film che grida un messaggio chiaro contro la violenza sulle donne. E’ molto attuale".

E dopo la proiezione di Pisa, che cosa accadrà?

"Gireremo un po’ tutta Italia arrivando a Roma e poi nel Sud dello Stivale. Poi vi sarà la distribuzione sulle piattaforme".

Pratelli-autore: si vede in questa nuova veste?

"Certo, è bellissima. Dopo una carriera da imitatore-intrattenitore, mi sono ritagliato questo ruolo di autore che mi gratifica. Sono anch’io al debutto e Tenebra rappresenta un bel punto di partenza. Chissà che, in futuro, non si ripeta questa esperienza".