"Portatemi uova di Pasqua e dolci, li donerò alle case di riposo"

"Faccio appello a tutti. Chiunque voglia aiutarmi mi porti fette biscottate, merendine, marmellate, colombe e uova di cioccolato. Le porterò con me durante le mie visite nelle case di riposo della provincia". È questo l’appello che Marco Salutini, in arte Grisù, rivolge a tutti i suoi sostenitori. Marco è partito da Ponsacco e con la sua attività di clown porta a porta è riuscito a far conoscere il suo sorriso e la sua allegria ben oltre la cittadina del mobile. È impegnato tra gli ospedali, nelle Rsa, nelle scuole, ovunque ci sia bisogno di spensieratezza. "La scorsa settimana – racconta – sono stato alla casa di riposo Giampieri di Ponsacco e ho offerto agli ospiti la merenda donata dalla scuola dell’infanzia Diaz di Pontedera. È stato bellissimo. Uno scambio tra generazioni e realtà diverse. Per me è stato mettere in contatto due mondi. Adesso però ho bisogno del sostegno di tutti, portatemi delle cose da consegnare ai nostri nonnini e renderli un po’ più felici. Le case di riposo sono tante e adesso, in vista delle festività di Pasqua, sarebbe bello poter donare loro qualcosa di più dei miei pupazzi. Chiunque voglia aiutarmi può lasciare i doni al box informazioni della Coop di Pontedera".

Un personaggio, quello di Grisù nato a inizio dello scorso anno, nelle strade, nelle piazze per oltrepassare quei muri tirati su dalla pandemia e regalare un sorriso anche solo con lo sguardo. Marco ha iniziato a girare con un carrellino poi è arrivato il naso rosso e la divisa di Grisù. Il nome prende spunto dal cartone animato che aveva come protagonista il draghetto pompiere. Il clown ponsacchino è infatti anche un volontario dei vigili del fuoco. La sua opera è cominciata da Ponsacco per poi proseguire con la Valdera, adesso il suo sorriso è richiesto anche oltre provincia. Un successo che nella rsa si è trasformato in una vera e propria terapia fatta di ascolto, di dialogo e di risate.

Sarah Esposito