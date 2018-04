Santa Maria a Monte, 17 aprile 2018 - I vigili del fuoco di Castelfranco stanno intervenendo in via Francesca tra il Comune di Santa Maria Monte tra Castelfranco (località Ponticelli) per incidente stradale.

L’incidente è avvenuto tra due veicoli uno dei quali è andato ad urtare una colonnina di distribuzione del gas metano rompendo la tubazione e causando una importante fuoriuscita di gas. All’arrivo sul posto i feriti erano già stati presi in consegna dal personale del 118. La squadra di vigili del fuoco sta mettendo in sicurezza la zona nell’attesa della squadra di pronto intervento dell’azienda distributrice del gas; la viabilità è interrotta.