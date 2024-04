"Ponticelli dimenticata e condannata al degrado". Assemblea di Fare Insieme

"Ponticelli frazione dimenticata, condannata al degrado urbano, sociale ed economico da anni di malgoverno". Questo dicono i consiglieri comunali del gruppo di opposizione Fare Insieme – Patrizia Faraoni, Elisa Eugeni e Francesco Petri – che per stasera, venerdì 12 aprile, alle 21, organizzano un’assemblea pubblica al circolo Arci in via Francesca sud. L’assemblea è aperta a tutta la cittadinanza. Tra i temi "l’abbandono dell’area Pip–Piano insediamenti produttivi, la proposta di un mercato settimanale, la realizzazione di una nuova piazza-parcheggio davanti alla nuova chiesa, la manutenzione del verde e del decoro urbano e la mancanza di uno sportello bancario/bancomat nel più totale disinteresse di chi governa".